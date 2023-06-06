تفاصيل ساعات الحسم في مستقبل #ميسي

كشفت بعض التقارير عن تفاصيل ساعات الحسم في مستقبل الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

ميسي سصبح لاعبا حرا عقب نهاية الشهر الحالي، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان وتأكيد رحيله عن النادي الفرنسي بنهاية الموسم.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن ميسي يرغب في العودة إلى برشلونة، وهو مستعد للعب مجانا بقميص البارسا، غير أن الأمر لا يتوقف على موافقته والاتفاق مع النادي فقط.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة بإمكانه منح ميسي الحد الأدنى للأجور الذي تفرضه رابطة الدوري الإسباني، وهو حوالي 200 ألف يورو سنويا، لكن الليجا نفسها سترفض اعتماد هذا الراتب.

وتعين رابطة الليجا لجنة لتحديد الراتب الذي يجب أن يتقاضاه ليو ميسي، وهو 25% من راتبه الأخير مع برشلونة، أي 25 مليون يورو.

وبهذا فإن راتب ميسي في حسابات برشلونة التي تراجعها رابطة الدوري سيبلغ 25 مليون يورو حتى لو كان المبلغ المدفوع 200 ألف يورو فقط.

وذكرت الصحيفة الكتالونية أن الليجا تضع مزيد من العقبات أمام عودة ليو إلى برشلونة، فيما بدأ النجم الأرجنتيني يشعر بالتعب من كثرة المتاعب المتعلقة بعودة ويرغب في حسم مستقبله في أسرع وقت ممكن.