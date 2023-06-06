ملك #ماليزيا يودع الحجاج المستفيدين من #مبادرة_طريق_مكة

ودع السلطان عبدالله بن السلطان أحمد شاه، ملك ماليزيا، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة ماليزيا مساعد السليم، اليوم، في العاصمة الماليزية كوالالمبور الحجاج الماليزين المسافرين للأراضي المقدسة والمستفيدون من مبادرة "طريق مكة".

وأعرب ملك ماليزيا عن تقديره للمملكة العربية السعودية على كل ما تقدمه من خدمات ومساعدات للحجاج الماليزين، قائلًا: نأمل أن تستمر العلاقة الوثيقة التي أقيمت منذ فترة طويلة بين ماليزيا والمملكة العربية السعودية في خدمة الحجاج.

من جهته، بيّن الوزير برئاسة مجلس الوزراء "الشؤون الدينية" الماليزي السناتور الدكتور محمد مختار أن المملكة العربية السعودية تواصل العمل في خدمة الحجاج الماليزين وتستمر بمبادرة "طريق مكة" التي أثبتت نجاحها ويتمتع بها الحاج الماليزي منذ إطلاقها قبل خمس سنوات حيث تُسهل إنهاء اجراءات السفر لضيوف الرحمن من مطار كوالالمبور الدولي حتى وصولهم إلى الأراضي المقدسة.

واستمع الملك لشرح من السفير السليم عن تنفيذ مبادرة "طريق مكة" ودورها في سرعة وسهولة إنهاء الإجراءات لضيوف الرحمن الماليزيين من مطار كوالالمبور الدولي إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة.