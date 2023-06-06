تعامل فوري مع الحالات الطارئة.. وزير #الحرس_الوطني يدشن #خط_مساندة_المرأة

دشن الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، وزير الحرس الوطني، مشروع «خط مساندة المرأة»، التابع لبرنامج «الأمان الأسري الوطني» في الشؤون الصحية بالوزارة.

ويقدم هذا المشروع الدعم والتمكين للنساء في جميع مناطق المملكة من خلال فريق عمل متخصص في الإرشاد والتوجيه حول الاحتياجات والتحديات كافة، التي قد تواجهها المرأة، والعمل على معالجتها عبر الرقم «199022» طيلة أيام الأسبوع.

ويهدف المشروع إلى الارتقاء بخدمات الإرشاد الأسري وتسهيل وصولها لمستفيديها، وربطها مع الجهات ذات العلاقة حسب الحاجة، وتقديم الدعم والرعاية والحماية اللازمة للمرأة، وتعزيز قدرتها في مواجهة التحديات والصعوبات الحياتية، ورفع مستوى الوعي المجتمعي، والتعامل الفوري مع الحالات الطارئة من خلال آلية الإحالة المباشرة للجهات المسؤولة.