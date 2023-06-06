بدء الاختبارات النهائية بمعهد #الحرم_المكي الشريف

بدأت الاختبارات النهائية لطلاب وطالبات معهد الحرم المكي الشريف في المرحلتين المتوسطة والثانوية للفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي 1444هـ، وذلك في جنبات بيت الله الحرام.

وأشار مدير عام المعهد صالح السلمي إلى تهيئة كافة الإمكانات لتأدية جميع الطلاب والطالبات اختباراتهم بكل يسر وسهولة في أجواء تعليمية وإيمانية، وبإشراف ومتابعة من إدارتي الشؤون التعليمية وشؤون الطلاب فيما يتعلق بترتيب اللجان، ومراقبة الطلاب، وتعزيز دور الإرشاد الطلابي، وتنظيم لجان الرصد والتدقيق والمراجعة.

وأوضح أن إدارات ووحدات المعهد قد استعدت لتهيئة ظروف مناسبة لاختبار الطلاب والطالبات.

من جهته، أكد مدير الشؤون التعليمية أحمد الجهني أن الاختبارات في معهد الحرم المكي الشريف تسير وفق الخطط المعتمدة من مجلس إدارة المعهد، وحرص على دخول وخروج جموع الطلاب والطالبات للجان الاختبارات بيسر وسهولة.