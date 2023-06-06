تعرف على التخصصات المطلوبة وطريقة التسجيل.. #التنمية_الصناعي يتيح برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف لحديثي التخرج #عاجل

يواصل صندوق التنمية الصناعي استقبال طلبات الراغبين في التسجيل ببرنامج التدريب المنتهي بالتوظيف «نُخب»، وذلك للجنسين في التخصصات كافة.

ويزخر البرنامج بالعديد من المزايا، أولها وأهمها أنه منتهي بالتوظيف، إلى جانب إتاحة مكافأة شهرية ومكافأة أداء سنوية، وبدل سكن وبدل نقل، والتسجيل في التأمينات الاجتماعية، وتأمين طبي للمتدرب ووالديه.

ويتيح البرنامج التطوير الشخصي والمهني، واكتساب خبرات مميزة، واكتساب علاقات مهنية على صعيد دولي وإقليمي ومحلي، علاوة على فرص تدريب خارجية خلال البرنامج.

ويتضمن البرنامج: برنامج نخب الإئتمان، وبرنامج نخب دراسات السوق، وبرنامج نخب المهندسين في كافة التخصصات الهندسية وفروعها (الكيميائية، الصناعية، الميكانيكية، الكهربائية، الحيوية الطبية، التعدين، المدنية، المعمارية، السلامة، الإنشائية .. وغيرها).

والتسجيل في البرنامج مفتوح حتى الخميس 1444/11/26هـ الموافق 15 يونيو الجاري، وذلك على رابط التسجيل الآتي:

https://www.sidf.gov.sa/ar/Careers/Pages/Nokhab.aspx