مصادر: عودة المحادثات غير المباشرة بين #الجيش_السوداني و #الدعم_السريع في #جدة

كشفت مصادر لقناة «العربية» عن عودة المحادثات غير المباشرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مدينة جدة.

وأوضحت المصادر أن هذه المفاوضات تركز على وقف إطلاق النار.

وأعلن الجيش السوداني تعليق مشاركته في مفاوضات جدة، قبل أيام، بسبب ما اعتبره عدم التزام قوات الدعم السريع ببنود الهدنة واتفاق وقف إطلاق النار.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، تلقى قائد الجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اتصالاً هاتفياً من الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، وفق ما ذكره المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وشدد رئيس مجلس السيادة السوداني خلال الاتصال الهاتفي على «ضرورة التزام المتمردين بالخروج من المستشفيات والمراكز الخدمية ومنازل المواطنين، وفتح مسارات تقديم المساعدات الإنسانية، حتى يحقق منبر جدة نجاحه».

وتقدم «البرهان» بالشكر للمملكة العربية السعودية ووزير خارجيتها على مجهوداتهم، معرباً عن ثقته في منبر جدة بما يقود إلى سلام مستدام.