أنفقوا 185 مليار ريال.. مسؤول بـ«السياحة»: 91 مليون سائح من الداخل والخارج في 2022

قال وكيل تمكين الوجهات السياحية في وزارة السياحة، محمود عبدالهادي، إن نظام السياحة الجديد واللوائح التابعة له ساهم في إيضاح و تسهيل الإجراءات النظامية للقطاع.

وأضاف «عبد الهادي» خلال جلسة حوارية بعنوان: «مستقبل الاستثمار في قطاع السياحة» ضمن فاعليات الملتقى الأول لأعمال الاستثمار: «نعمل مع شركاؤنا في القطاعين الحكومي والخاص على إيجاد الحلول المناسبة لتسهيل رحلة المستثمر في القطاع السياحي».

واستعرض وكيل تمكين الوجهات السياحية في وزارة السياحة خلال حديثه أرقام عدد سيّاح الداخل والخارج في العام الماضي، مشيراً إلى أن عدد سيّاح الداخل حوالي 75 مليون سائح، فيما بلغ عدد سيّاح الخارج 16.6 مليون سائح تقريباً بقيمة إنفاق تقدر بـ185 مليار ريال.