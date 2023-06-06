رسمياً.. إعادة فتح #السفارة_الإيرانية في #الرياض بعد إغلاق 7 سنوات

انطلقت قبل قليل فاعليات إعادة افتتاح السفارة الإيرانية في الرياض، بحضور ممثلين من وزارتي الخارجية في السعودية وإيران، وذلك بعد إغلاقها منذ 7 سنوات.

وكان مصدر دبلوماسي سعودي قد قال لوكالة الأنباء الفرنسية: «ستتم إعادة فتح السفارة الإيرانية في السادسة مساء اليوم بالتوقيت المحلي، بحضور السفير الإيراني المعين في السعودية».

وأُغلق مبنى السفارة الإيرانية في الرياض لعدة سنوات، وتم إعادة ترميمه بشكل كامل خلال الفترة القليلة الماضية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أمس، إنه «ستتم إعادة فتح أبواب السفارة الإيرانية في الرياض، والقنصلية العامة في جدة، وبعثة إيران الدائمة لدى منظمة التعاون الاسلامي، يومي الثلاثاء والاربعاء 6 و7 يونيو الجاري».

وأضاف «كنعاني» في تصريحات صحفية، أمس الإثنين: «استئناف النشاطات في السفارة والقنصلية العامة الإيرانيتين لدى السعودية، يوم غد وبعد غد (الثلاثاء والأربعاء)، يأتي في اطار التوافقات الثنائية بشأن عودة العلاقات بين البلدين».

وواصل: «كلا من السفارة الايرانية في الرياض، والقنصلية العامة في جدة، بدأتا النشاطات بالفعل، قبل توجه الحجاج الايرانيين الى الديار المقدسة في السعودية، ومن أجل تسهيل اجراءات السفر لهم، على أن يتم إعادة فتح ابواب كليهما رسمياً بحضور مسؤولي وزارة خارجية البلدين، الثلاثاء والأربعاء».

ويأتي هذا الافتتاح بعد 3 أشهر من توقيع اتفاق سعودي إيراني لاستئناف العلاقات بين البلدين برعاية من الصين.

وفي الشهر الماضي، عينت طهران علي رضا عنايتي، نائب وزير الخارجية وسفيرها السابق في الكويت، سفيراً جديداً لها في السعودية وذلك بعد أن تبادل البلدان في أبريل الماضي زيارة لوفدين فنيين من أجل بحث مسألة إعادة فتح السفارات.

والتقى وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، الجمعة الماضي، نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، على هامش الاجتماع الوزاري لأصدقاء مجموعة «بريكس» في مدينة كيب تاون بجنوب إفريقيا.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في العديد من المجالات، بالإضافة إلى متابعة خطوات تنفيذ اتفاق البلدين الموقّع في بكين، بما فيه تكثيف العمل الثنائي لضمان تحقيق الأمن والسلم الدوليين.

وعبر الجانبان خلال اللقاء عن تطلعهما إلى تكثيف اللقاءات التشاورية، وبحث سبل التعاون لتحقيق المزيد من الآفاق الإيجابية للعلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.