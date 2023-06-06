وزير الصناعة: #مصر و #السعودية اتفقتا على تشكيل فريق عمل لمواجهة تحديات الاستثمار

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، أن المملكة تستهدف إنتاج 300 ألف سيارة بحلول عام 2030.

وقال الخريف خلال لقائه في برنامج "عن قرب" المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، إن مصر والسعودية وقعتا أكثر من 70 اتفاقية في كافة المجالات الاقتصادية، متابعا: “نسعى لتحقيق التكامل بين مصر والسعودية في صناعة السيارات”

وأضاف وزير الصناعة والثروة المعدنية: “نسعى للاستفادة من خبرة مصر في مجال تصنيع الدواء”، مشيرا إلى أنه يوجد فرص كبيرة للتعاون بين مصر والسعودية في صناعة السيارات الكهربائية.

ولفت إلى أن مصر والسعودية اتفقتا على تشكيل فريق عمل مشترك لمواجهة تحديات الاستثمار، متابعا: “21 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين القاهرة والرياض ونسعى لتعزيزه.. 30 مليار دولار حجم الاستثمارات السعودية الحالية في مصر وفرص كبيرة لنموها”.

وشدد على أن بلاده تسعى إلى تحقيق التكامل مع مصر في صناعة السيارات.