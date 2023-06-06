اعتبارا من 22 فبراير المقبل.. #بريطانيا تلغي التأشيرة لمواطني دول الخليج #عاجل

قررت الحكومة البريطانية، إلغاء التأشيرة لمواطني دول الخليج والأردن واستبدال التأشيرة الإلكترونية الحالية EVW بنموذج ETA (Electronic Travel Authorisation) مقابل 10 جنيهات إسترليني.

وقالت الحكومة البريطانية إن تصريح السفر الإلكتروني (ETA) هو مطلب جديد للأشخاص الذين لا يحتاجون إلى تأشيرة السفر إلى المملكة المتحدة، ويمنح الإذن بالسفر إلى المملكة المتحدة، وهو مرتبط إلكترونيًا بجواز السفر.

وأضافت أن الزيارة إلى بريطانيا لمدة تصل إلى 6 أشهر للسياحة أو زيارة العائلة والأصدقاء أو العمل أو الدراسة، أو السفر لمدة 3 أشهر بموجب امتياز تأشيرة “Creative Worker”.

وكشفت عن الدول التي تحتاج إلى تصريح السفر الإلكتروني وهم مواطني دولة قطر ويمكنهم السفر اعتبارًا من 15 نوفمبر 2023، واعتبارًا من 22 فبراير 2024، لمواطني البحرين والأردن والكويت وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وتبلغ تكلفة السفر نحو 10 جنيهات إسترليني ويسمح بالسفر عدة مرات خلال سنتين، وهذا القرار لا يشمل الدراسة أكثر من 6 أشهر.