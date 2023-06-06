الخارجية الأمريكية: مازلنا ملتزمين بمحادثات #جدة بشأن #السودان

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة ما زالت ملتزمة بمحادثات جدة بشأن السودان وبالضغط من أجل اتفاق وخطوات لبناء الثقة.

وأضافت في تصريحات اليوم: "نرى أن الحل الدبلوماسي وحده هو ما سينهي النزاع في السودان ولا وجود لحل عسكري".

وأكدت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة أن وفدي الجيش السوداني وقوات الدعم السريع سوف يواصلان المحادثات غير المباشرة أثناء وجودهما في جدة حول سبل تسهيل المساعدات الإنسانية والتوصل إلى اتفاق بشأن خطوات على المدى القريب ينبغي على الطرفين اتخاذها قبل استئناف محادثات جدة رسميا.

واليوم تواصلت الاشتباكات العنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في منطقة جبرة جنوب الخرطوم.