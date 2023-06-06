المندوب الأمريكي لدى #مجلس_الأمن: سندعم #أوكرانيا للدفاع عن نفسها

أكد مندوب الولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن، أن بلاده سوف تساعد أوكرانيا لمواصلة التصدي لما وصفته بـ"همجية" روسيا.

وقال في كلمة اليوم: “نواجه مرة أخرى عملية دمار في أوكرانيا بسبب حرب روسيا غير الشرعية”.

وتابع المندوب الأمريكي لدى مجلس الأمن: “روسيا هي من بدأت الحرب وهي من سيطرت على منطقة سد كاخوفكا، ونحن على تواصل مع السلطات الأوكرانية لتوفير المساعدات للمتضررين”.

وأضاف المندوب الأمريكي: “روسيا تعمل على تدمير البنية التحتية في أوكرانيا، وتفجير السد سيؤثر على إمدادات الطاقة في كييف وسلامة محطة زابوريجيا”.

ومن جهته قال مندوب بريطانيا في مجلس الأمن، إنه يجب على روسيا سحب قواتها من أوكرانيا ووقف هذه الحرب فورا.