تعليم_محايل_عسير: استمرار تقديم موعد الانصراف للدوام الحضوري للساعة 11 صباحا اليوم و #تعليق_الدراسة عن بعد للمدارس المسائية

أعلنت إدارة التعليم في محايل عسير، استمرار تقديم موعد الانصراف للدوام الحضوري للساعة 11 صباحا ليوم غد الأربعاء في جميع المدارس.

وقرر تعليم محايل عسير تحويل الدراسة عن بعد للمدارس المسائية.

وقال في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات والهيئة التعليمية والإدارية ،تقرر استمرار تقديم موعد الانصراف للدوام الحضوري للساعة الحادية عشرة صباحًا ليوم غدٍ الأربعاء الموافق 18-11-1444هـ، في جميع مدارس تعليم محايل عسير وتحويل الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي للمدارس المسائية".