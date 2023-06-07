دولة أفريقية في المقدمة.. ارتفاع أعداد #ضحايا_الحروب خلال العام الماضي بنسبة 97%

كشفت دراسة حديثة عن ارتفاع ملحوظ في أعداد ضحايا الحروب المنظمة خلال العام الماضي 2022.

ووفقا للدراسة المنشورة في دورية "أبحاث السلام" فإن 2022 شهد وفاة أكثر من 237 ألف شخص ، بسبب الحروب المنظمة، بزيادة نسبتها 97% مقارنة بعام 2021، ما يُمثل أعلى رقم منذ الإبادة الجماعية التي شهدتها رواندا عام 1994.

وقال المشارك في الدراسة شون ديفيز، وهو باحث في جامعة أوبسالا السويدية، إن الزيادة تأتي "رغم التراجع الكبير في التصعيد في نزاعي اليمن وأفغانستان في 2021".

وأضاف أن التصور الشائع بأن "الغزو الروسي لأوكرانيا كان أكثر الصراعات دموية في عام 2022، خاطئ تماماً، فقد قتل عدد أكبر من الضحايا في إثيوبيا، حيث قاتلت جبهة تحرير "تيجراي" الشعبية الجيش الإثيوبي منذ أواخر عام 2020".

وأسفرت الحروب في إثيوبيا وأوكرانيا معاً عن سقوط ما لا يقل عن 180 ألف شخص مرتبط بالمعركة في عام 2022، وهذا تقدير منخفض، لأن المعلومات من هذه النزاعات شحيحة وخاضعة لدعاية واسعة النطاق، إذ من المرجح أن تتم مراجعة الأرقام بشكل كبير مع توفر المزيد من المعلومات.