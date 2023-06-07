“#الخارجية_الأمريكية”: الوزير “بلينكن” أعرب لـ”#ولي_العهد” عن شكره على دعم السعودية في إجلاء الرعايا من #السودان #عاجل

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بياناً بشان اللقاء الذي جمع سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ووزير الخارجية انتوني بلينكن أمس الثلاثاء في مدينة جدة.

وأوضحت وزارة الخارجية في بيانها أن "بلينكن" أعرب لولي العهد، عن تقديره لشراكة السعودية في مفاوضات السودان، كما أعرب عن شكره لولي العهد على دعم السعودية لإجلاء الأمريكيين من السودان.

وأشارت "الخارجية الأمريكية"، إلى أن "بلينكن" أعرب عن تقديره للسعودية لاحتضان اجتماع التحالف الدولي ضد داعش.

واجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في قصر السلام بجدة، اليوم، مع معالي وزير الخارجية الأمريكي السيد أنتوني بلينكن.

حضر الاجتماع صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

فيما حضر من الجانب الأمريكي السيد ديريك شوليت مستشار السيد أنتوني بلينكن، والسفير الأمريكي في المملكة السيد مايكل راتني، ومساعد وزير الخارجية السيد باربرا ليف، والسيد توم سوليفان نائب رئيس موظفي السيد أنتوني بلينكن.