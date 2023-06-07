بعد تدمير #سد_كاخوفكا.. إجلاء 500 شخص و7 مفقودين جراء الفيضان

أجلت سلطات مدينة نوفايا كاخوفكا، 500 شخص من مناطق الفيضان الناتج عن تدمير محطة كاخوفسكايا الكهرومائية أمس الثلاثاء، مع حدوث انخفاض تدريجي لمنسوب المياه.

وقال رئيس إدارة مدينة نوفايا كاخوفكا فلاديمير ليونتيف: إنه قد تم إجلاء 500 شخص من مناطق الفيضان إلى مناطق آمنة في إطار عمليات إنقاذ مستمرة حتى اللحظة، بينما يبقى 7 أشخاص في عداد المفقودين.

وأوضح أن قرية كورسونا الواقعة قرب نوفايا كاخوفكا غمرتها المياه بشكل كامل. مع ذلك، أكد المسؤول أن منسوب المياه في المدينة انخفض بواقع 35 سنتيمترا بحلول الساعة السادسة من صباح اليوم.