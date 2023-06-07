بطاقة استيعابية مضاعفة.. بدء توسعة مركز #باب_جبريل الصحي لخدمة زوار #المسجد_النبوي

أعلن تجمع المدينة المنورة الصحي، اليوم، بدء العمل في التوسعة الجديدة لمركز صحي «باب جبريل»، والذي يقع داخل ساحات المسجد النبوي الشريف من الجهة الشرقية، وزادت طاقته الاستيعابية بنسبة 195٪ من طاقته السابقة بالتزامن مع بداية موسم حج هذا العام 1444هـ .

وذكر تجمع المدينة الصحي أن السعة السريرية في المنطقة الصفراء بالمركز تضاعفت من 3 إلى 9 أسرة، وذلك لمعاينة الحالات الخفيفة والمتوسطة، فيما تمت زيادة السعة السريرية في المنطقة الحمراء من 1 إلى 4 أسرة لتقدم الخدمات الصحية للحالات الخطيرة والحرجة، إضافة إلى غرفة العزل والمختبر، واستحداث المكاتب الإدارية، وغرفتين للخدمات المساندة، وصالات انتظار تتسع لأكثر من 30 مستفيداً، وأيضاً استحداث عدد من دورات المياه لخدمة المراجعين.

وأضاف التجمع أن توسعة المركز تأتي وفق خطة متكاملة لمواكبة الزيادة في أعداد الزوار والمستفيدين والسيّاح والتي تشهدها المدينة المنورة خلال موسم الحج وكذلك العمرة على مدار العام، منوهاً بتجهيز أقسام المركز بأحدث الأجهزة الطبية اللازمة والكوادر البشرية المؤهلة بهدف رفع مستوى الخدمة الطبية المقدمة.

ويقدم تجمع المدينة المنورة الصحي خدماته لضيوف الرحمن وزوار المدينة المنورة هذا العام من خلال عدّة مراكز صحيّة دائمة موسميّة، تتضمن مركز المراقبة الصحية في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، ووحدة الخدمات الطارئة بمحطة قطار الحرمين، ومركز الصافية للرعاية العاجلة، ومركز صحي باب جبريل، بالإضافة لمراكز الميقات والهجرة، ومركز محطة حجاج البر الموسمية.