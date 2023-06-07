شراكة بين «آي جي واي ماريناس» و «#نيوم» لتشغيل مرسى #جزيرة_سندالة

أبرمت شركة آي جي واي ماريناس " IGY Marinas "، الشبكة الدولية الوحيدة لإدارة اليخوت الفخمة في العالم، عقد شراكةٍ مع "نيوم" لتشغيل مرسى "جزيرة سندالة"، ليكون وجهة اليخوت الفاخرة في منطقة نيوم التي يجري تطويرها على ساحل البحر الأحمر.

وتضيف "آي جي واي" من خلال هذه الشراكة، خبراتها في هذا القطاع، وكذلك قاعدة بياناتها الفريدة التي تشمل عملاءها العالميين، إلى مشروعٍ مستقبليّ يجسد رؤيةً غير مسبوقة، تجعل من هذا المرسى الوجهة المثالية لمالكي اليخوت الفخمة في العالم.

وتتميّز "جزيرة سندالة" ببيئتها البحرية المذهلة، ويجري تطويرها بشكلٍ حثيث لتكون وجهةً لا مثيل لها في العالم، توفّر أرقى الخدمات لقطاعٍ هو الأكثر فخامةً في مجال السياحة، ويجمع ملاكاً مميّزين لأروع اليخوت الفاخرة في العالم.

ويمثل تجسيداً لأرقى المعايير التي تنفرد بها العلامة التجارية "آي جي واي" وبرنامج "آي جي واي ترايدنت" IGY Trident (برنامج العضوية الحصرية لمالكي اليخوت الفاخرة), وسيوفّر مرسى "جزيرة سندالة" أعلى مستويات الخدمة المعمول بها عالمياً، وأفضل وسائل الراحة التي يمكن توقّعها.

البحرية العالمية المستوى, مع مواصلة أعمال البناء فيها، من المرتقب افتتاح "جزيرة سندالة" في مطلع العام 2024.