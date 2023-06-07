في 3 مناطق.. ضبط 31 مخالفًا لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 31 مُخالفا لنظام البيئة، لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص، في مناطق الرياض والمدينة المنورة وتبوك.

وذكرت القوات الخاصة للأمن البيئي أنه تم ضبط 48 آليات تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، يعمل عليها 10 مقيمين من الجنسية الباكستانية، و 10 مقيمين من الجنسية اليمينة، و4 مقيمين من الجنسية الهندية، و3 مقيمين من الجنسية الصومالية، ومقيمان من الجنسية الفلبينية، ومقيم من الجنسية الإثيوبية، ومواطن، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

وحث «الأمن البيئي» على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.