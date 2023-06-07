بعد عزله من رئاسة #الزمالك.. #مرتضى_منصور يُعلن تأسيس حزب سياسي باسم  #الإخلاص

أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري المعزول من منصبه، تأسيس حزب سياسي تحت مسمى «الإخلاص».

وقال «منصور» في مؤتمر صحفي داخل مكتبه، اليوم الأربعاء: «قررنا نحن مجموعة من المصريين الوطنيين والمصريات الوطنيات تأسيس حزب سياسي».

وأضاف: «هذا الحزب يتكون من سيدات ورجال من جميع الأعمار، مسلمين ومسيحيين، ومن كل أفراد المجتمع، ولا علاقة له بناديي الأهلي أو الزمالك».

وواصل: «في حزبنا الجديد لا يوجد تمييز عنصري، لا لون أو دين أو غيره، هو حزب لكل المصريين، ويضم مجموعة كبيرة من المتخصصين في القانون والدستور والاستثمار والاقتصاد والسياسة الخارجية».

وأرجع مرتضى منصور إطلاق اسم «الإخلاص» على حزبه الجديد، لكون أهدافه هي «الإخلاص لله وللوطن وللشعب».