أرامكو توقع مذكرة تفاهم لدعم زراعة وإنتاج #اللوز_البجلي في #ميسان

وقّعت «أرامكو السعودية» مذكرة تفاهم مع هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، وجمعية «حداد بني مالك» التعاونية متعددة الأغراض، بهدف دعم الاقتصاد المحلي في المنطقة من خلال تنفيذ مبادرة لدعم زراعة وإنتاج اللوز البجلي في محافظة ميسان بمنطقة مكة المكرمة.

وقّع المذكرة عن «أرامكو السعودية» نائب الرئيس للشؤون العامة، خالد الزامل، وعن هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة رئيسها التنفيذي، أحمد العارضي، وعن جمعية «حداد بني مالك» التعاونية متعددة الأغراض رئيس مجلس إدارتها، محمد بن صالح المالكي.

وبهذه المناسبة، قال «الزامل» إن «أرامكو السعودية» ترتبط بعلاقات قوية مع منطقة مكة المكرمة، التي تزخر بموارد طبيعية، وكفاءات وطنية، وموقع إستراتيجي يؤهلها لتكون أحد روافد الاقتصاد المهمة في المملكة، وتفخر الشركة بإطلاق هذه المبادرات النوعية التي تعزّز تمكين الاستثمار في المنتجات الزراعية، وتوفير الفرص الوظيفية.

وأضاف: «الشركة تعمل مع المؤسسات والهيئات والجمعيات الوطنية لحصد ثمرة التعاون لإيجاد منتجات محلية ذات جودة عالية تلبّي طلبات السوق، وتُسهم في دعم الاقتصاد المحلي، وتوقيع المذكرة اليوم، يجسّد قيم أرامكو السعودية، ويعكس مدى نجاح جهودها في الوفاء بمتطلبات المواطنة لخدمة المجتمع ودعم الاقتصاد المحلي بالمنطقة».

ومن خلال هذه المبادرة، ستقدم «أرامكو السعودية» الدعم التشغيلي والتدريب المتخصص لما يصل إلى نحو 100 مزارع ومزارعة، يشكل ذوو الدخل المحدود الشريحة الأكبر منهم، بهدف تحسين مهاراتهم وكفاءتهم وتمكينهم من الحصول على فرص عمل أكثر استدامة وربحية.

وتستهدف المبادرة كذلك الاستفادة من التقنيات الزراعية الحديثة، وإدخال معدات متطورة، ومعايير جودة عالية في عملية زراعة وحصاد وتخزين وتسويق منتجات اللوز البجلي، بما يُسهم في رفع مستوى الإنتاجية والتنافسية والاستدامة البيئية.