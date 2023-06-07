«72 ساعة».. #الأرصاد يكشف: هل تتأثر #السعودية بإعصار #بيبارجوي في #بحر_العرب؟ #عاجل

كشف المركز الوطني للأرصاد عن تطورات الحالة المدارية "بيبارجوي" في بحر العرب، ومدى تأثيرها على المملكة.

ونشر المركز "إنفوجراف" يوضح تطورات هذه الحالة خلال الـ ٧٢ ساعة المقبلة، ما بين إعصار مداري من الدرجة الأولى، وإعصار مداري من الدرجة الثانية، شاملة سرعة الرياح، إلى جانب التأثيرات المصاحبة.

وعن تأثير هذه الحالة على المملكة العربية السعودية، ذكر "الأرصاد" أنه "لا يوجد تأثير مباشر على أجواء المملكة خلال الـ72 ساعة المقبلة بمشيئة الله".

وبحسب المسار المتوقع العاصفة المدارية "بيبارجوي"، ستتحرك باتجاه الشمال والشمال الغربي، مع احتمالية حدوث انحراف نسبي في مسارها بشكل إضافي نحو الشرق أو الغرب، وهو ما سيتضح بشكل أكبر خلال الأيام القادمة.