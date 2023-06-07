مؤشر_سوق_الأسهم_السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11372 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 55.96 نقطة ليقفل عند مستوى 11372.83 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 6.9 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة، 180 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 115 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 86 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: عذيب للاتصالات، والسعودي الألماني الصحية، وذيب، واليمامة للحديد، وساسكو الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: وأسواق عبدالله العثيم، ومجموعة صافولا، والتموين، والآمار، وتكافل الراجحي الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.57% و2.97%.

فيما كانت أسهم شركات: زين السعودية، وأمريكانا، والإنماء، وجبل عمر، وأسواق عبدالله العثيم هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات: الراجحي، وعلم، ولوبريف، والأهلي، والإنماء هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 52.80 نقطة ليقفل عند مستوى 21481.58 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 38.7 مليون ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 1260 ألف سهم.