«تصريح الزيارة بـ10 إسترليني».. #تسهيلات للخليجيين الراغبين في السفر إلى #بريطانيا

أعلنت الحكومة البريطانية أن رسوم تقديم طلب تصريح الزيارة الإلكتروني لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي والأردن ستكون 10 جنيهات إسترلينية، ابتداءً من فبراير 2024، لتصبح بذلك زيارة المملكة المتحدة أكثر سهولة وأقل تكلفة.

وقال وزير شؤون الهجرة البريطاني، روبرت جينريك، إن الزائرين من دول الخليج يقدمون مساهمة كبيرة في قطاع السياحة البريطاني، معتبراً أن تصريح الزيارة الإلكتروني الجديد، الذي يتيح زيارة المملكة المتحدة عدة مرات على مدى سنتين، سيكون أحد أفضل التأشيرات البسيطة، مقارنةً بتأشيرات دولية أخرى مماثلة.

وأضاف «جينريك»: «عملية تقديم طلب الحصول على تصريح الزيارة الإلكتروني ستكون بسيطة ويمكن استكمالها بسرعة، وستكون رقمية بالكامل باستخدام تطبيق هاتفي، لتقديم الطلب، ويحتاج المسافرون تقديم تفاصيل شخصية وبيومترية، مثل تقديم صورة رقمية والرد على عدد من الأسئلة المناسبة».