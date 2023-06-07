الاتصالات: تحسن أداء #الألعاب_الإلكترونية في #السعودية بنسبة تصل إلى 21%

أصدرت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تقرير الربع الأول من عام 2023 لمبادرة «Game Mode»، الذي كشف عن تحسن أداء الألعاب الإلكترونية في المملكة بنسبة تصل إلى 21%، وتحسن معدلات استقرار زمن الاستجابة للألعاب الإلكترونية في المملكة «Bufferbloat» بنسبة تصل إلى 96%، مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي 2022م.

وتضمن التقرير نتائج أداء سرعات تحميل الألعاب الإلكترونية عبر منصات الألعاب في المملكة بالمقارنة مع سرعات الباقات لدى المستخدمين، وتصدرت شركة «موبايلي» قائمة المشغلين في نسبة سرعة التحميل للألعاب الإلكترونية عبر منصة «PlayStation» بنسبة 91%، ومنصة «STEAM» بنسبة 66%، ومنصة «XBOX» بنسبة 97%.

وتشاركت شركتا «STC» و«موبايلي» صدارة قائمة مقدمي الخدمات لأفضل معدل زمن استجابة في 7 ألعاب هي: «Call of Duty، و FIFA،و Apex Legends، و VALORANT، OVERWATCH2،و Rocket League، و Battlefield».

بينما تصدرت شركة «STC» القائمة في 5 ألعاب هي: «Fortnite ، وPUBGMOBILE، و Dota2 ، و World of Warcraft، و Rainbow Six Siege». فيما تصدرت شركة «STC» وشركة «زين» القائمة في لعبة «League OF Legends»، وتصدرت شركة «موبايلي» القائمة في لعبة «PUBG»، وتصدرت شركة «زين» القائمة في لعبة «Among Us».

وقدّم التقرير مجموعة من الإرشادات لتحسين جودة الاتصال بالإنترنت للألعاب الإلكترونية وطرق التأكد من سلامة الشبكة المنزلية وكفاءة أجهزة الشبكة المستخدمة، كما تضمن سبل إسهام المستخدمين في مبادرة «Game Mode» وتحقيق أهدافها عبر التسجيل للحصول على جهاز «مقياس الإنترنت الثابت» الذي يمكن المستخدم من معرفة أداء خدمة الإنترنت المقدمة له بما في ذلك أداء أشهر التطبيقات والألعاب الإلكترونية.