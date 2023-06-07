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#إيغالو يقود هجوم تشكيل الموسم في #دوري_روشن
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أخبار الرياضة
#إيغالو يقود هجوم تشكيل الموسم في #دوري_روشن
7 يونيو 2023
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أعلن الحساب الرسمي لدوري روشن عن تشكيلة الموسم بعد نهاية بطولة الدوري.
وضم التشكيل الرسمي كل من:
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