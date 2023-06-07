أخبار الرياضة

#إيغالو يقود هجوم تشكيل الموسم في #دوري_روشن

7 يونيو 2023 · < 1 minute

أعلن الحساب الرسمي لدوري روشن عن تشكيلة الموسم بعد نهاية بطولة الدوري.

وضم التشكيل الرسمي كل من:

 