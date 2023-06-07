إضافة مواد جديدة إلى المدارس أبرزها «الذكاء الاصطناعي».. ومسؤول في #التعليم يكشف: اختيارية أم إلزامية؟ (فيديو) #عاجل

كشف المشرف على برنامج «تطوير الخطط الدراسية»، الدكتور إبراهيم الحميدان، عن أبرز المواد الجديدة التي ستبدأ وزارة التعليم بتدرسيها في المدارس خلال الفترة المقبلة.

وأوضح «الحميدان» خلال استضافته في قناة «العربية»، أن هذه المواد تتضمن: «علوم الأرض والفضاء، والرعاية الصحية، أنظمة الجسم، مبادئ القانون، إدارة الفعاليات، تنظيم الحملات التسويقية، والذكاء الاصطناعي، وهندسة البرمجيات، والأمن السييبراني، والتفكير الناقد، ومهارة البحث».

وأضاف: «في مسارات المرحلة الثانوية، هناك مواد اختيارية وأخرى أساسية إلى جانب مواد مشتركة، أما المواد الإلزامية فهي على حسب المسارات التخصصية، مثل المواد الخاصة بمسار علوم الحاسب الآلي والهندسة، والمواد الخاصة بمسار الصحة والحيوات، والمواد الخاصة بمسار إدارة الأعمال، إلى جانب المسار الشرعي والمسار العام».

وأرجع المشرف على برنامج تطوير الخطط الدراسية إضافة مواد مثل «الأمن السيبراني» و«الذكاء الاصطناعي» و«إدارة الفعاليات» إلى كونها استجابة لمتطلبات المرحلة، وكذلك لحل مشكلات التوظيف.

وعن وجود مدرسين مؤهلين لتدريس هذه المواد، قال إنه تم توظيف 10 آلاف مدرس العام الماضي في عدد من التخصصات النوعية، علاوة على تنفيذ برنامج لتحسين مستوى المعلمين الموجودين حالياً».