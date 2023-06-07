في مقر #مجلس_التعاون.. وزير الخارجية يلتقي نظيره الأمريكي (فيديو)

التقى وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، نظيرة الأميركي أنتوني بلينكن، في مقر الأمانة العامة بمجلس التعاون الخليجي بالعاصمة الرياض.

وتنطلق مساء اليوم في الرياض أعمال اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وذلك في إطار التعاون الاستراتيجي الخليجي الأمريكي، وتعزيز العلاقات الثنائية بين دول المجلس والدول الصديقة.

ويتوقع أن يناقش الاجتماع علاقات التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، إضافةً إلى الأوضاع السياسية في المنطقة، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.