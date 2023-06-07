” #العربية” تفوز بمنافسة إنشاء وتشغيل الإعلانات الخارجية بـ #المنطقة_الشرقية لمدة 10 سنوات

أعلنت الشركة العربية للإعلانات الخارجية، فوزها بمنافسة إنشاء وتشغيل الإعلانات الخارجية بالمنطقة الشرقية وتحديدا في (الظهران. الدمام. الخبر)، اليوم الأربعاء الموافق 7 يونيو 2023 التي تم طرحها من قبل أمانة المنطقة الشرقية والتي تشمل مختلف أنواع وأحجام لوحات الإعلانات الخارجية الرقمية في المدن التابعة لأمانة المنطقة، بما فيها منطقتين رقميتين ولوحات أراضي بيضاء والمباني تحت الإنشاء ومعالم المدن وشاشات إعلانية على واجهات المباني.

وقالت “العربية” إنها تهدف إلى تطوير قطاع الإعلانات الخارجية في المنطقة الشرقية بما يتناسب مع هوية كل مدينة واقتصادياتها بالتماشي مع رؤية المملكة 2030، إلى جانب تبني أحدث تقنيات اللوحات الإعلانية دعما لجهود أمانة المنطقة الشرقية في تطوير منظومة الاستثمارات وتنمية الإيرادات.

كما تسعى “العربية” إلى المساهمة في خلق قيمة مضافة للمنطقة، وتحسين المشهد الحضري لها، وإضفاء بعد جمالي على شوارعها من خلال الوسائل الإعلانية الرقمية المميزة والمبتكرة التي تواكب أحدث المتغيرات في هذا القطاع، إضافة إلى تمكين التحول الرقمي، وتطبيق مفهوم المدن الذكية، وتنمية موارد المدن بما بسهم في تحقيق الاستدامة المالية وكفاءة الإنفاق.

الجدير بالذكر، نجحت أمانة الشرقية بإطلاق مجموعة من الفرص والمشاريع الاستثمارية بإجمالي إيرادات أكثر من ملياري ريال مما يعكس جاذبية الاستثمار بالشرقية، كما حققت التميز والمركز الأول بالقطاع البلدي بمنظومة الاستثمار والاستدامة المالية، وعدة جوائز بالخدمات والتسهيلات المقدمة للمستثمرين ورواد الأعمال من قبل وزارة التجارة والاستثمار وهيئة منشآت.

وشهدت استثمارات الأمانة استقطاب لمجموعة من المستثمرين المميزين من داخل المملكة وخارجها نتيجة لسلسلة الخدمات الاستثمارية والتسهيلات التي قدمتها الأمانة حتى أصبحت نموذجا بالمنظومة الاستثمارية.