انطلاق اجتماع وزراء خارجية مجلس #التعاون_الخليجي ووزير الخارجية الأمريكي

انطلق مساء اليوم الأربعاء الموافق 7 يونيو 2023، الجلسة المغلقة بين وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، ونظرائه في دول مجلس التعاون الخليجي.

وكان وزير زير الخارجية الأمريكي، قال في تصريحات اليوم، إن الولايات المتحدة ودول الخليج لديها أجندة تجاه قضايا المنطقة، مشددا على أن بلاده تساعد الشعب السوداني من أجل تحقيق مطالبه.

وتابع بلينكن: "سنواصل الجهود من أجل التوصل لحل سلمي للأزمة في اليمن"، مشددا على أن واشنطن ستواصل شراكاتها مع دول المنطقة.

وكان وزير الخارجية الأمريكي قد وصل أمس الثلاثاء، إلى مدينة جدة السعودية، في زيارة تمتد بين 6 و8 يونيو الجاري.