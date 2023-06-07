فيصل_بن_فرحان يبحث العلاقات الثنائية مع وزير الخارجية التايلاندي

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، نظيره التايلندي دون برامودويناي، العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها والارتقاء بها إلى آفاق أرحب في شتى المجالات.

وتبادل بن فرحان مع وزير الخارجية التايلندي، الذي يزور المملكة حاليا، وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية لنظيره التايلندي في الرياض اليوم بحضور وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، السفير الدكتور سعود الساطي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة تايلند عبدالرحمن بن عبدالعزيز السحيباني.