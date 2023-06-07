فيصل_بن_فرحان و #بلينكن يبحثان سبل تعزيز العلاقات الخليجية الأمريكية

بحث الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية، مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن الذي يزور السعودية حاليا سبل تعزيز العلاقات الخليجية الأمريكية في المجالات المختلفة.

وناقش بن فرحان مع وزير الخارجية الأمريكي أبرز الموضوعات المطروحة في الاجتماع الخليجي الأمريكي.

جاء ذلك خلال لقاء الأمير فيصل بن فرحان مع أنتوني بلينكن، على هامش الاجتماع الوزاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بالرياض.

وبحث الوزيران أوجه الشراكة الاستراتيجية بين السعودية والولايات المتحدة وسبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.