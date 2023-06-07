الحج_والعمرة تعلن وصول 434 ألف حاج إلى #المدينة_المنورة

كشفت وزارة الحج والعمرة، عن إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة حتى يوم أمس الثلاثاء.

وقالت الوزارة في إحصائية ترصد حركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة، إن أن عدد الحجاج الذين وصلوا بلغ نحو 434,980 حاجاً من عدة جنسيات.

وأشارت الوزارة إلى أن نحو 271,562 حاجاً وصلوا إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة منذ بدء استقبال أولى رحلات الحج، بينما استقبل مركز الهجرة البري 81,194 حاجاً.

وأضافت الوزارة أن القادمين من إندونسيا هم أصحاب الأعلى جنسيات الحجاج القادمين إلى المدينة المنورة، ثم الجنسية الهندية والباكستانية، فيما بلغ عدد الحجاج القادمين من إيران نحو 26,695 حاجاً.

ولفتت الوزارة إلى عدد الحجاج الذين غادروا المدينة المنورة إلى المشاعر المقدسة في مكة المكرمة بلغ نحو 220 ألف حاج.