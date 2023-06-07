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#فيصل_بن_فرحان يشارك في الاجتماع الوزاري للشراكة الاستراتيجية بين وزراء خارجية مجلس التعاون والولايات المتحدة

7 يونيو 2023 · < 1 minute

شارك وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان في الاجتماع الوزاري المشترك للشراكة الاستراتيجية بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية
وبحث الوزراء المشاركون في الاجتماع الذي عقد في مقر الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي بالرياض، أوجه تعزيز العمل الخليجي المشترك وسبل تطويره في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة تكثيف العمل الخليجي الأمريكي والتنسيق المشترك في العديد من القضايا الإقليمية والدولية.
وتطرق الاجتماع إلى العديد من القضايا السياسية والأمنية، التي تهم دول الخليج والولايات المتحدة الأمريكية، كما تناول الاجتماع وجهات النظر حيال الجهود المبذولة للوصول إلى حلول عادلة للعديد من الأزمات التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط والعالم، بما يسهم في تعزيز الأمن والسلم الدوليين.

 