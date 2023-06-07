“تركي بن ناصر البراق” برتبة ملازم

تلقى الملازم تركي بن ناصر بن نافع البراق التهاني والتبريكات بمناسبة تخرجه من كلية الملك فهد الأمنية.

من جانبه سأل "البراق" الله -عز وجل- أن يكون تخرجه خير بداية وعون لخدمة الدين ثم المليك والوطن، ومقدماً الشكر لكل من قدم له التهنئة بمناسبة التخرج.

جدير بالذكر أن الملازم تركي أحد أبناء الدكتور ناصر البراق يرحمه الله صاحب السيرة المتميزة في خدمة الوطن والذي سبق أن تقلد عدة مناصب منها الملحق الثقافي في سفارة المملكة العربية السعودية في المغرب والسودان والصحفي السياسي والثقافي في صحيفة «الحياة» اللندنية والمحاضر بجامعة تبوك والمستشار الإعلامي بوزارة الإعلام ورئيس قسم الصحافة والنشر الإلكتروني بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.