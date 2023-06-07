مسلحون يقتحمون #سفارة_البحرين ومنزل السفير في #السودان

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها بشدة لتعرض مقر سفارتها ومنزل سفير مملكة البحرين في العاصمة السودانية الخرطوم للاقتحام والتخريب من قبل إحدى المجموعات المسلحة، باعتباره انتهاكًا خطيرًا لقواعد القانون الدولي والاتفاقيات الدبلوماسية.

وأكدت الوزارة ضرورة وقف أعمال العنف والتخريب في جمهورية السودان الشقيقة، وتوفير الحماية الكاملة لمقار البعثات الدبلوماسية والمنشآت المدنية، ومعاقبة الجناة، مجددة دعوتها للأطراف السودانية إلى تغليب الحكمة والمصلحة الوطنية العليا، والاستجابة الجادة للمبادرة السعودية الأمريكية بشأن وقف العمليات العسكرية عن طريق الحوار، بما يلبي تطلعات الشعب السوداني الشقيق في الأمن والاستقرار والسلام والرخاء.