أخبار دوليّة

مسلحون يقتحمون #سفارة_البحرين ومنزل السفير في #السودان

7 يونيو 2023 · < 1 minute
الخارجية البحرينية
الخارجية البحرينية

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها بشدة لتعرض مقر سفارتها ومنزل سفير مملكة البحرين في العاصمة السودانية الخرطوم للاقتحام والتخريب من قبل إحدى المجموعات المسلحة، باعتباره انتهاكًا خطيرًا لقواعد القانون الدولي والاتفاقيات الدبلوماسية.

وأكدت الوزارة ضرورة وقف أعمال العنف والتخريب في جمهورية السودان الشقيقة، وتوفير الحماية الكاملة لمقار البعثات الدبلوماسية والمنشآت المدنية، ومعاقبة الجناة، مجددة دعوتها للأطراف السودانية إلى تغليب الحكمة والمصلحة الوطنية العليا، والاستجابة الجادة للمبادرة السعودية الأمريكية بشأن وقف العمليات العسكرية عن طريق الحوار، بما يلبي تطلعات الشعب السوداني الشقيق في الأمن والاستقرار والسلام والرخاء.