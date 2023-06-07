حقيقة وفاة #خلف_بن_هذال #عاجل

نفى متعب بن خلف العتيبي، صباح اليوم الخميس، وفاة والده.

وقال في تغريدة عبر "تويتر": "والدي خلف بنهذال بخير وطيب ولله الحمد .. الله يطول عمره ويخليه لنا".

خلف بن هذال سمران الحافي الروقي العتيبي (3 يوليو 1943 -)، شاعر سعودي، يعد من أشهر الشعراء على المستوى الخليجي ولُقّب بشاعر الوطن وشاعر الخليج وشاعر الملوك.

عرف بقصائده الحماسية أثناء معارك تحرير الكويت في حرب الخليج الثانية، ثم في قصائده الحولية في مهرجان الجنادرية وفي منى في موسم الحج. كرم على أعلى مستوى بمنحه وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الأولى عام 2017.