طقس الخميس.. “#الأرصاد”: #أمطار رعدية تؤدي إلى جريان السيول وزخات من البرد على عدة مناطق

كشف المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس اليوم الخميس بمناطق المملكة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره ، أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

كما تكون السماء غائمة جزئيا يتخللها سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك ، الجوف والمدينة المنورة تمتد إلى الأجزاء الشمالية من منطقة حائل.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 40كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.