مُتزوج ومُستأجر ولديه سجل تجاري.. هل يمكنه التسجيل بـ”#حساب_المواطن”؟.. البرنامج يوضح #عاجل  

كشف برنامج "حساب المواطن" مدى إمكانية تسجيل مواطن بالبرنامج إذا كان متزوجا ويعيش في شقة مستأجرة ولديه سجل تجاري.

وقال "حساب المواطن" في رده على استفسار أحد المغردين على "تويتر"، عبر "خدمة المستفيدين"، إنه يستطيع من يزاول أي نشاط تجاري الاستفادة من البرنامج بشرط الإفصاح عن الدخل الناتج عن أي نشاط تجاري بالإضافة إلى انطباق جميع شروط البرنامج الأخرى عليه.

واضاف أنه يتم الافصاح عن السجل التجاري ، باختيار نوع الدخل “نشاط تجاري” والمصدر “سجل تجاري” وإضافة الدخل ثم الحفظ.

تجدر الإشارة إلى أنه سيتم صرف دفعة شهر يونيو الجاري يوم 11 يونيو الجاري، لكون يوم العاشر سيكون إجازة رسمية، إذ جرت العادة صرف مستحقات المستفيدين في يوم 10 من كل شهر.