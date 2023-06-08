“#التعاون_الإسلامي” تُدين تعرض سفارة #المملكة بالخرطوم وملحقياتها للتخريب

أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها الشديدة لتعرض مبنى سفارة المملكة العربية السعودية بالخرطوم وملحقياتها، وسكن الموظفين السعوديين التابعين لها وممتلكاتهم للتخريب، بيد جماعات مسلحة.

ونددت الأمانة العامة بالاستهداف المتكرر للمباني الدبلوماسية ولسكن الموظفين العاملين بالبعثات الدبلوماسية، مشدّدة على ضرورة وضع حد لهذه الاعتداءات.

على جانب آخر، أدانت الحكومة الأردنية اليوم، الاعتداء الذي تعرضت له سفارة المملكة العربية السعودية، والملحقيات التابعة لها، وسكن و ممتلكات الموظفين السعوديين العاملين في السفارة السعودية في العاصمة السودانية.

وأعرب الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سنان المجالي عن تضامن الأردن مع المملكة، وإدانتها، واستنكارها الشديدين لكافة أشكال العنف والتخريب، خاصةً تلك التي تستهدف المباني الدبلوماسية وتنتهك حرمتها، مؤكدًا ضرورة احترام قواعد القانون الدولي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وخاصةً اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.