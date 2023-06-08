بـ48 مئوية.. #مكة تسجل أعلى #درجة_حرارة اليوم في #المملكة

كشف المركز الوطني للأرصاد عن المدن التي تسجل أعلى وأدنى درجة حرارة اليوم في المملكة.

وأوضح في تغريدة على حسابه الرسمي بـ"تويتر"، أن مكة المكرمة سجلت أعلى درجة حرارة اليوم بـ48 درجة مئوية، فيما سجلت المدينة المنورة 43 درجة مئوية.

وأشار المركز إلى أن أقل درجة حرارة سجلتها مدينة أبها بـ18 درجة مئوية، فيما سجلت القريات 19 درجة مئوية.

على جانب آخر، أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، يصحبها نشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط للبرد، وجريان السيول، على محافظات، الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، ومركز الفطيحة، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة، وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- تعالى حتى الساعة العاشرة مساءً.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المسجلة اليوم في المملكة: