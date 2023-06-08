فيديو.. وزير الخارجية الأمريكي: نشكر #المملكة على إسهاماتها العظيمة في عمليات دحر “داعش ” الإرهابي #عاجل

قدم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الشكر للمملكة العربية السعودية، على اسهاماتها العظيمة في دحر تنظيم" داعش" الإرهابي.

وقال في كلمته خلال أعمال الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش في الرياض، إن المملكة لكونها عضو فعال في التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش"، كان لها اسهامات عظيمة في القضاء عليه.

على جانب آخر، أكد وزير الخارجية الأمريكي التزام الولايات المتحدة بدحر تنظيم داعش والتخلص من آفة الإرهاب، مضيفا أن واشنطن تراقب الأخطار الناشئة لمحاولات "داعش" من أجل العودة في أفغانستان.

ولفت بلينكن إلى الوضع يزداد سوءا في منطقة الساحل الإفريقي مع زيادة هجمات داعش، مشيرا إلى أن القارة الإفريقية قد سجلت نصف ضحايا الهجمات الإرهابية مؤخرا.

وحذر وزير الخارجية الأمريكي من أن الإبقاء على مسلحي داعش الأجانب في المخيمات يهدد بعودة التنظيم، مشددا على أهمية إعادة مسلحي داعش الأجانب إلى دولهم لتفكيك مخيم الهول.