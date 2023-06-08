مجلس_التعاون: تخريب #السفارة_السعودية في #السودان خرق خطير للقانون الدولي

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، عن استنكاره وإدانته الشديدين لتنفيذ الجماعات المسلحة أعمال تخريب وعبث في مبنى سفارة المملكة العربية السعودية لدى السودان والملحقيات التابعة لها، بالإضافة إلى تخريب سكن وممتلكات الموظفين العاملين في السفارة.

وشدد الأمين العام على ضرورة وقف هذا التصعيد واستهداف مقار البعثات الدبلوماسية والمباني التابعة لها، باعتباره خرقاً خطيرًا للاتفاقيات الدبلوماسية وقواعد القانون الدولي.

وكرر الدعوة لطرفي النزاع باحترام الاتفاقيات الدولية والأعراف الدبلوماسية التي تضمن حرمة وسلامة مقرات البعثات الدبلوماسية ومنتسبيها، مشيراً إلى أن مثل هذه التصرفات الخارجة عن القانون تسهم في تفاقم وانفلات الأوضاع الأمنية بالسودان.