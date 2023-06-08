وزير_الخارجية يلتقي بنظيره الفرنسي لمناقشة آخر التطورات على الساحة الدولية

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، بمعالي وزيرة خارجية الجمهورية الفرنسية السيدة كاثرين كولونا، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش المقام في الرياض.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات المتينة بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة أوجه تكثيف التنسيق المشترك تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين الصديقين.

وتطرق الجانبان إلى آخر التطورات على الساحة الدولية، إضافةً إلى تناول أبرز المواضيع المطروحة في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش.

وحضر اللقاء، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي.