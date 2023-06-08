تنفيذ مشروعات بـ1.4 مليار ريال لضمان استمرارية الخدمة الكهربائية في 3 مناطق

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء تنفيذ 3 مشاريع لربط وتعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية في رفحاء والوجه ونجران، بقيمة إجمالية تتجاوز 1.4 مليار ريال.

وأوضحت «السعودية للكهرباء» أن أول هذه المشروعات هو ربط محافظة رفحاء بالشبكة العامة للكهرباء في القطاع الشرقي، والذي اشتمل على إنشاء خط هوائي (جهد 380 ك.ف) بطول 328 كيلومتراً يربط بين (القصيمة – رفحاء) وبقدرة 1650 ك.ف.أ، مع ربطه بمحطة تحويل رفحاء الرئيسية.

ويتمثل المشروع الثاني في ربط محطة توليد ضباء الخضراء مع محافظة الوجه بخط هوائي (جهد 380 ك.ف) وبقدرة 1650 ك.ف.أ، وبطول 210 كيلومترات، وذلك لتحقيق الاستفادة المثلى من التوليد الاقتصادي بمحطة توليد ضباء الخضراء، علاوة على كونه أحد خطوط الربط الإستراتيجية لشبكة الشمال الغربي بشبكة المنطقة الغربية.

أما المشروع الثالث الإستراتيجي فيتمثل في إنشاء خط لربط منطقة نجران مع محطة الفرعاء في منطقة عسير، من خلال إنشاء خط هوائي (جهد 380 ك.ف) وبقدرة 1650 ك.ف.أ وبطول 236.5 كيلومتراً، ويمتاز هذا المشروع بأنه سيوفر مصدر تغذية إضافي وتأمين التغذية لزيادة موثوقية الشبكة الكهربائية في المنطقة الجنوبية ومنطقة نجران.

وأشارت «السعودية للكهرباء»، إلى أن هذه المشاريع الثلاثة تعتبر من المشاريع الإستراتيجية التي نجحت في تنفيذها خلال وقت قياسي، وستحقق من خلالها فوائد عديدة من أهمها ضمان موثوقية واستمرارية الخدمة الكهربائية المقدمة للمشتركين، والحفاظ على استمرار التيار الكهربائي في الشبكة، والاستفادة القصوى من قدرات وحدات توليد الطاقة الكهربائية.

وأكدت «السعودية للكهرباء» أن هذه المشاريع الثلاثة تسهم بشكل كبير في تخفيض استهلاك الوقود السائل وتقليل الانبعاثات الكربونية.