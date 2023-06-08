نائب رئيس البرلمان السنغالي: #السعودية الداعم الأول لقضايا العالم الإسلامي

التقى نائب رئيس مجلس الشورى، الدكتور مشعل بن فهم السُلمي، في مقر مجلس الشورى بالرياض، اليوم، نائب رئيس المجلس الوطني السنغالي، الدكتور مالك ديوب، بحضور مساعد رئيس المجلس، الدكتورة حنان الأحمدي، والأمين العام للمجلس، محمد المطيري.

وعبَّر الدكتور «ديوب» خلال اللقاء عن شكره الجزيل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، على وقوف المملكة الدائم مع القضايا الإسلامية، مثمناً عالياً جهود ومبادرات المملكة التي جعلتها الداعم الأول لقضايا العالم الإسلامي.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وخاصة العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والمجلس الوطني السنغالي، وسبل تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة.

حضر اللقاء عضو المجلس رئيس لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عبدالله آل طاوي، وعضو المجلس رئيس لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، ناصر الدغيثر، وعضو المجلس نائب رئيس لجنة التجارة والاستثمار، حنان السماري، وعضو المجلس ولجنة الثقافة والرياضة والسياحة، الدكتورة إيمان الجبرين.