بـ210 ملايين ريال.. مشروع لحماية 30% من المساحة المعرضة لمخاطر السيول في الجوف

تنفذ أمانة منطقة الجوف مشروعاً لحماية جنوب المدينة وقرى العقيلة في محافظة القريات، يمتد على مساحة 110 كلم مربع، بنسبة تغطية تبلغ 30% من المساحة المعرضة لمخاطر السيول، ضمن جهودها المستمرة لدرء مخاطر الأمطار والسيول في المنطقة ومحافظاتها.

وأوضح أمين منطقة الجوف، المهندس عاطف بن محمد الشرعان، أن المشروع يحظى بدعم من الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، أمير منطقة الجوف، ضمن جهوده ومتابعته المستمرة لمشروعات المنطقة والخدمات المقدمة بمختلف القطاعات.

وأشار «الشرعان» إلى توقيع عقد تنفيذ المشروع من قبل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان مع إحدى الشركات الوطنية، مبيناً أنه يأتي ضمن خطط ومشروعات الأمانة للحد من مخاطر الأمطار والسيول وضمان سلامة المواطنين والمقيمين.

وأضاف أمين المنطقة أن قيمة المشروع تتجاوز 210 ملايين ريال، وتتضمن أعماله تنفيذ قناة مفتوحة بحمايات خرسانية بطول 21 كم موازية للطريق الإقليمي تغطي أحياء جنوب المدينة وقرى العقيلة الشمالية والجنوبية وقرية الدعبوسية وتنفيذ أحواض تجميع.