وظائف أكاديمية شاغرة بـ #جامعة_الملك_سعود

أعلنت جامعة الملك سعود، عن توافر مجموعة من الوظائف الأكاديمية برتبة "أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد"؛ لشغلها بكوادر سعودية مؤهلة بنظام العقود، وذلك للعمل في عددٍ من كليات الجامعة.

ودعا عميد الموارد البشرية بالجامعة الدكتور سالم الرجيعي، الراغبين والراغبات في التقديم على الوظائف المذكورة الاطلاع على المؤهلات والشروط المطلوبة، بزيارة الموقع الإلكتروني لعمادة الموارد البشرية بالجامعة عبر الرابط : http://dfpa.ksu.edu.sa/ ؛ مشيراً إلى أن التقديم يبدأ يوم الأحد الموافق 1444/11/22هـ ويستمر حتى نهاية دوام يوم الخميس 1444/12/4هـ.