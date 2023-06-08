النفط يستقر مع دعم #السعودية لخفض الإنتاج وآمال وقف رفع #أسعار_الفائدة

استقرت أسعار النفط، اليوم الخميس، بدعم من تعهد السعودية خفض الإنتاج ووقف محتمل لرفع أسعار الفائدة في البنك المركزي الأمريكي، وهو ما فاق تأثيره مخاوف بخصوص ضعف الطلب وتباطؤ الاقتصاد العالمي.

وأوضحت المملكة، في اجتماع مجموعة أوبك+، يوم الأحد الماضي، أنها ستخفض إنتاج الخام مليون برميل يوميا في يوليو، إضافة إلى اتفاق أوسع نطاقا لخفض الإمدادات حتى 2024 مع سعي المجموعة لدعم الأسعار المنخفضة.

وبحلول الساعة 0810 بتوقيت جرينتش انخفضت أسعار خام برنت ثمانية سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 76.87 دولار للبرميل، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثمانية سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 72.61 دولار للبرميل.