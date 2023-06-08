استشاري قلب: استدع الإسعاف فوراً إذا شعرت بهذا العرض الطبي

نّبه الدكتور خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب، إلى ضرورة استدعاء الإسعاف فوراً، حال الشعور بعرض طبي معين.

وقال «النمر» عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «إذا أحسست بألم في صدرك فلا تستخدم سيارتك للذهاب للمستشفى أو تطلب العون من أحد جيرانك أو أقاربك ولكن استدعي الإسعاف».

وأوضح أن الإسعاف «سريع الوصول، ويعطيك علاجات، والطرق والإشارات مفتوحه له، كما أنه يتواصل مع المستشفى قبل وصولك، وبالتالي يكون الطاقم الطبي جاهز لاستقبالك».

وروى أن «قبل الفجر بساعة أيقظته زوجته من النوم يودّيها المستشفى لأن معها ألم في صدرها فقال لها (نومي مافيك إلا العافية)!! ثم استدعت الإسعاف وكانت تعاني من جلطة».

وتابع: «الشاهد: إذا قال لك شريك العمر ودّني المستشفى فأذهب به فوراً بدون تردد».